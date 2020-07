Cigler Kralj na konferenci za strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu

Ljubljana, 17. julija - Minister za delo Janez Cigler Kralj je danes sodeloval na neuradni video konferenci ministrov EU za zaposlovanje in socialne zadeve, ki jo je organiziralo nemško predsedstvo. S kolegi so se zavzeli za strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu, katerega nujnost se je po njegovih besedah pokazala tudi med pandemijo covida-19.