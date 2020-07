Za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 6,2 milijona evrov nepovratnih sredstev

Ljubljana, 17. julija - Slovenski podjetniški sklad je v uradnem listu objavil razpis za spodbude mikro, malim in srednje velikim podjetjem za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. Skupno je razpisanih 6,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, posamezno podjetje pa bo lahko prejelo nepovratna sredstva v višini od 50.000 do 500.000 evrov v obdobju dveh let.