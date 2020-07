Leve stranke iz Slovenije, Srbije in Hrvaške v deklaraciji pozivajo k regionalni solidarnosti

Ljubljana, 17. julija - Na pobudo slovenske Levice, srbske Socialdemokratke unije, hrvaških Delavske fronte in Nove levice so danes objavili deklaracijo o regionalni solidarnosti. Deklaracija je nastala v času pandemije covida-19 in daje smernice za prihodnjo regionalno solidarnost med državami, ki so nastale po razpadu Jugoslavije, so sporočili iz Levice.