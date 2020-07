The Chicks po 14 letih izdale nov album

New York, 18. julija - Ameriška country pop skupina The Dixie Chicks, ki deluje od leta 1989, si je nedavno v podporo gibanju Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo) spremenila ime v The Chicks, v petek pa z novim imenom izdala album. Gre za prvi studijski album zasedbe po 14 letih od izida Taking the Long Way, je pa vmes skupina postregla s kompilacijami.