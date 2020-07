V Picassovem muzeju v Barceloni dolgo izgubljeni erotični gramofon Oscarja Domingueza

Barcelona, 20. julija - Več kot 80 let po izginotju erotičnega gramofona Jamais so delo španskega surrealističnega umetnika Oscarja Domingueza postavili na ogled v Picassovem muzeju v Barceloni. Delo Jamais v obliki gramofona z ženskimi nogami v visokih petah, ki izginjajo v rogu naprave, in z dlanjo na mestu gramofonske igle, so našli v skladišču v Parizu.