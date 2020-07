Pri 25-letniku našli drogo in prostor za umetno gojenje konoplje

Šempeter pri Gorici, 17. julija - Novogoriški policisti so v sredo na območju Šempetra pri Gorici v hišni in osebni preiskavi pri 25-letnem moškem

zasegli večjo količino posušenih vršičkov rastline, za katero sumijo, da je prepovedana konoplja. Poleg tega so zasegli drogo ekstazi, amfetamin in posušene gobice.