Vizjak na Ptuju z vodstvom občine o nekaterih najpomembnejših projektih

Ptuj, 17. julija - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je danes obiskal Mestno občino Ptuj, kjer so govorili o nekaterih za mesto in regijo pomembnih projektih. Med drugim je beseda tekla o dolgo pričakovani gradnji obvoznice, razmerah v centru za ravnanje z odpadki v Gajkah, dotaknili pa so se tudi evropsko sofinanciranega projekta prenove kanalizacije.