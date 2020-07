Vrh EU pred težkimi pogajanji o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji

Bruselj, 17. julija - Voditelji članic EU so v Bruslju začeli dvodnevno srečanje, na katerem bodo poskušali doseči dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Čakajo jih težka pogajanja. Pred začetkom so se zvrstila svarila, da je to trenutek resnice in da je nujen politični pogum, ter obljube, da bodo storili vse za dogovor ta konec tedna.