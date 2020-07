V razdejani Siriji tretjič med vojno volijo nov parlament

Damask, 19. julija - Kljub nadaljevanju spopadov in humanitarni krizi bodo v od vojne razdejani Siriji danes volili 250 poslancev. Parlamentarne volitve bodo potekale na območjih pod nadzorom režima, na okoli 70 odstotkih ozemlja države. To so že tretje parlamentarne volitve, ki potekajo na štiri leta, od začetka vojne leta 2011.