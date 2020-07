Voznik na Gorenjskem vozil za reševalnim vozilom na nujni vožnji in ga prehitel

Jesenice, 17. julija - Gorenjski prometni policisti so v četrtek obravnavali voznika, ki je na avtocesti med Hrušico in Lipcami sledil reševalnemu vozilu na nujni vožnji in ga vmes tudi enkrat prehitel. Policisti so voznika na podlagi prijave zdravniške službe po dogodku hitro izsledili in ga obravnavajo v prekrškovnem postopku, so sporočili s Policijske uprave Kranj.