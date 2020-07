Podjetjem prva posojila iz poroštvene sheme

Ljubljana, 17. julija - Banke so sklenile prva posojila iz poroštvene sheme, ki jo je država oblikovala za pomoč podjetjem pri soočanju s koronsko krizo. Gre za tri posle v skupni vrednosti 16,5 milijona evrov, so sporočili iz Banke Slovenije. Banke so prejele tudi 1200 vlog podjetij za nova likvidnostna posojila, povezana s koronavirusom. Polovico so jih že odobrile.