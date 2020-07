Poslanci začenjajo počitnice, Zorčič napoveduje dinamično jesen

Ljubljana, 17. julija - Poslanci so po dveh četrtkovih izrednih sejah začeli počitnice, do septembra DZ in delovna telesa praviloma ne bodo zasedali. Zadnje mesece je delo zaznamovalo sprejemanje ukrepov zaradi epidemije, DZ pa je izvolil tudi novo vlado. Delo je bilo naporno, ugotavlja predsednik DZ Igor Zorčič in obenem napoveduje tudi dinamično jesen in natrpan urnik.