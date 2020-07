Dosedanje ugotovitve informacijskega pooblaščenca ne kažejo sistemskih kršitev pri vpogledovanju v osebne podatke politikov

Ljubljana, 17. julija - Inšpekcijski nadzor nad vpogledom v osebne podatke 45 politikov, vključno s poslancem Jožefom Horvatom (NSi), še poteka. A doslej se je pokazalo, da je bilo velika večina do sedaj preverjenih obdelav osebnih podatkov zakonitih, je sporočil informacijski pooblaščenec. Nezakonito obdelavo so do sedaj ugotovili pri enem policistu.