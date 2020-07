V četrtek potrjenih 19 primerov okužbe z novim koronavirusom

Ljubljana, 17. julija - V četrtek so v Sloveniji potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom, testirali pa so 1012 vzorcev, je objavila vlada na Twitterju. Bolnišnično zdravljenje je zaradi nove koronavirusne bolezni v četrtek potrebovalo 19 bolnikov, en intenzivno zdravljenje. V četrtek so enega bolnika tudi odpustili v domačo nego, umrl ni noben.