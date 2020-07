V Fraportu Slovenija začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi

Brnik, 17. julija - V Fraportu Slovenija so danes začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi 82 zaposlenim, ki so uvrščen na seznam presežnih delavcev. V upravljavcu ljubljanskega letališča, kjer je zaposlenih okoli 470 ljudi, se namreč zaradi pandemije covida-19 soočajo z velikim upadom potniškega prometa in s tem z zmanjšanim obsegom dela.