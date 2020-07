Vlada na rdeči seznam dodala Črno goro, Hrvaška ostaja na rumenem

Ljubljana, 16. julija - Vlada je sprejela spremembe uvrstitve držav na sezname glede na njihovo epidemiološko stanje. Med drugim je s 17. julijem na rdeči seznam uvrstila Črno goro in Luksemburg, na zelenega med drugim Poljsko in Združeno kraljestvo, Hrvaška pa ostaja na rumenem seznamu, so sporočili z vlade po današnji dopisni seji.