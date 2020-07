V Boxmarku naj bi delo izgubilo še 350 zaposlenih

Kidričevo, 16. julija - Vodstvo družbe Boxmark Leather iz Kidričevega je po poročanju Radia Slovenija napovedalo, da bo do konca septembra odpustilo dodatnih do 350 zaposlenih. Prve odločbe o prenehanju delovnega razmerja naj bi začeli vročati v prihodnjih dneh. V podjetju s 1450 zaposlenimi so letos že odpustili približno 300 delavcev.