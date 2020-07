V javni obravnavi novela zakona o sodnih taksah

Ljubljana, 16. julija - Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo poslalo novelo zakona o sodnih taksah. Oddaja komentarjev je možna do 14. avgusta letos. Zakon o sodnih taksah velja od oktobra 2008 in je bil doslej že trikrat noveliran. S predlogom novih sprememb ministrstvo sledi odločbi ustavnega sodišča in nekaterim drugim zakonskim spremembam.