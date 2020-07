Ministrstvo vidi rešitev za primanjkljaj v zdravstveni blagajni tudi v njenem rezervnem in splošnem skladu

Ljubljana, 16. julija - Na ministrstvu za zdravje so ob več kot stomilijonskem minusu v zdravstveni blagajni napovedali, da bodo po potrebi predlagali ustrezne ukrepe za zagotovitev stabilnosti in nemotenega poslovanja ZZZS. Ob tem pa opozarjajo, da ima ZZZS v splošnem in rezervnem skladu 122 milijonov evrov ter jih lahko porabi kot nadomestitev izpadlih prihodkov.