Severnoprimorska regija pričakuje več denarja iz prihodnje evropske finančne perspektive

Renče, 16. julija - Župani in predstavniki štirih regijskih razvojnih agencij Severne Primorske so se na današnji seji sveta regije seznanili z delitvijo kohezijskih sredstev v novi evropski finančni perspektivi 2021 do 2027. Če bo razrez za zahodno kohezijsko regijo, katere del je tudi Severna Primorska, kot je sedaj predviden, temu odločno nasprotujejo.