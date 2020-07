Madridski muzej Reina Sofia s prvo razstavo po epidemiji

Madrid, 18. julija - V madridskem Muzeju Reina Sofia so v petek odprli razstavo kosovskega umetnika Petrita Halilaja. V postavitvi, na ogled v steklenem paviljonu muzeja, umetnik uporablja najrazličnejše materiale, s katerimi tematizira pojme, kot so dom, narod, ljubezen in kulturna identiteta. To je prva razstava po zaprtju muzeja zaradi epidemije koronavirusa.