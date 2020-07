Pakistanski državljan pomagal pri nezakonitem prestopu meje

Ljubljana, 16. julija - Policisti so v sredo med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Gorjancev izsledili in prijeli 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V skupini je bil tudi 34-letni pakistanski državljan v vlogi vodiča, ki je ostalim pomagal pri nezakonitem prestopu meje, so sporočili z novomeške policijske uprave.