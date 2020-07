Bank of America v drugem četrtletju s padcem dobička

New York, 16. julija - Druga največja ameriška banka Bank of America je v drugem četrtletju zabeležila 3,3 milijarde dolarjev (2,9 milijarde evrov) čistega dobička, kar 54 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Padec gre pripisati zlasti visokim rezervacijam, ki ji banka v luči pandemije koronavirusa in ustavitve gospodarstva predvidela za morebitna slaba posojila.