Državni zbor potrdil spremembe ureditve delovanja sodišč v primeru izrednega dogodka

Ljubljana, 16. julija - Državni zbor je na današnji izredni seji s 50 glasovi za in nobenim proti potrdil vladni predlog sprememb zakona o sodiščih, s katerim se spreminja ureditev delovanja sodišč v primeru izrednega dogodka in v času poletnega poslovanja. Opozicijske poslanske skupine so v stališčih oporekale predvsem nujnemu postopku spreminjanja zakona.