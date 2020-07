DeSUS za izredno usklajevanje pokojnin v višini dveh odstotkov brez pogoja gospodarske rasti

Ljubljana, 16. julija - Poslanci DeSUS so vložili amandma k predlogu zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, s katerim predlagajo izredno usklajevanje pokojnin v letu 2020 v višini dveh odstotkov ne glede na gospodarsko rast preteklega leta. DZ bo predlog zakona obravnaval septembra.