Beneški bienale ob 125. obletnici ustanovitve z razstavo o nemirnih muzah

Benetke, 18. julija - Kot je znano, je ustanova Beneški bienale 17. mednarodno arhitekturno razstavo prestavila na prihodnje leto. Da pa Centralni paviljon bienala v beneških Vrtovih ne bo sameval, so se na bienalu ob 125. obletnici ustanovitve odločili, da bodo med 29. avgustom in 8. decembrom vanj umestili razstavo Le muse inquiete, so sporočili z ustanove.