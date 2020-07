Izola, 16. julija - Marino Izola so v tretjem poskusu le uspeli prodati. Edino veljavno ponudbo za nakup 100-odstotnega deleža družbe Universe Service - ta ima v lasti družbi Porting in Marinvest, ki upravljata Marino Izola - je do današnjega izteka roka oddalo koprsko podjetje Grafist Anteja Guberca.