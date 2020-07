Za nadomestila za čakanje na delo doslej izplačanih 242 milijonov evrov

Ljubljana, 17. julija - Zavod za zaposlovanje je delodajalcem za nadomestila za začasno čakanje na delo do vključno 10. julija izplačal 242,43 milijona evrov. V okviru četrtega protikoronskega zakona so do vključno 15. julija prejeli 4329 vlog za 14.057 zaposlenih, so navedli za STA.