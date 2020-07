V Škofji Loki septembra poskusno uvajajo odprto ulico

Škofja Loka, 18. julija - Priprava celostne prometne strategije Občine Škofja Loka je pokazala, da bi bilo več kot 80 odstotkov prebivalcev pripravljenih kratke poti opraviti peš ali s kolesom, če bi bili pogoji za hojo in kolesarjenje boljši. Zato so se na občini odločili septembra Šolsko ulico poskusno spremeniti v odprto ulico, namenjeno prihodom v šolo in sprehodom.