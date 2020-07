V DZ polemično o zaprtju trgovin ob nedeljah

Ljubljana, 16. julija - Zagovorniki predlagane novele zakona o trgovini, po katerem bi bile trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, v današnji obravnavi v DZ poudarjajo referendumsko voljo iz leta 2003 in pravico delavcev do nedeljskega počitka. Nasprotniki na drugi strani med drugim poudarjajo nujnost omogočanja svobodne gospodarske pobude.