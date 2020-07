Policisti ugotovili več preobremenjenih tovornih vozil

Ljubljana, 16. julija - Policisti so v začetku tega in konec prejšnjega meseca ugotovili več hujših prekrškov na področju prevoza blaga. Več tovornih vozil je bilo obremenjenih nad dovoljeno mejo. Pri enem od vozil so dovoljeno skupno maso presegli za 20 ton, je v sporočilu navedla Policijska uprava (PU) Ljubljana.