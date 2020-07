Raziskava: Mladi pogosteje uživajo zelenjavo in sadje

Ljubljana, 16. julija - Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, ki jo je izvedel NIJZ, je pokazala, da mladi vse pogosteje redno uživajo zelenjavo in sadje. Po letu 2010 se nekoliko umirja trend naraščanja čezmerno hranjenih in debelih, a je ta v skupinah 13-letnih fantov in 15-letnih deklet še vedno neugoden.