Največ novih okužb v hrastniški občini

Ljubljana, 16. julija - Okužbe z novim koronavirusom so v sredo potrdili v 12 občinah. Kot kaže, novo žarišče nastaja v Občini Hrastnik, kjer so v sredo našteli šest okužb. Po dva nova primera so odkrili v Ljubljani in Ajdovščini, po enega pa v občinah Kranj, Dravograd, Šentjur, Brezovica, Zagorje ob Savi, Krško, Ivančna Gorica, Cerkvenjak in Radenci.