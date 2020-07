V domovih zahtevajo zagotovitev zunanjih enot za s koronaviruom okužene stanovalce

Ljubljana, 16. julija - V skupnostih socialnih in varstveno delovnih centrov, slovenski Amnesty International in Društvu Spominčica zahtevajo, da se do 1. avgusta zagotovijo zunanje enote za okužene varovance, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja. Če zahtevam ne bo ugodeno, se bo skupnost socialnih zavodov umaknila iz vseh delovnih skupin na tem področju.