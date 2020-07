Policisti v Celju prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin nesreče

Celje, 16. julija - Policisti na območju Policijske uprave Celje so v sredo popoldne obravnavali prometno nesrečo na križišču Mariborske in Kidričeve ulice v Celju, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in kolesar. Policisti očividce prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin nesreče.