Od danes brezplačen kolo bus med Koprom in Krasom

Koper, 18. julija - Z današnjim dnem je vzpostavljena storitev krožnih avtobusnih prevozov za potnike in kolesarje, t. i. kolo bus. Gre za brezplačne avtobusne prevoze, ki bodo uporabnikom na voljo ob sobotah in nedeljah, dvanajst vikendov zapored, na relaciji od Kopra do Krasa. Vnaprejšnje rezervacije mest na avtobusu ne bodo možne.