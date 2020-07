Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili v zelenem. Vlagatelje je z optimizmom navdal predvsem napredek podjetja Moderna pri iskanju cepiva proti novemu koronavirusu. Iz podjetja so namreč sporočili, da so pri razvijanju prešli v zadnjo fazo preizkušanja cepiva na ljudeh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.