Dnevnik o spreminjanju medijske zakonodaje (16. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Miran Lesjak v komentarju Ko smo nevarni kot korona piše o tem, da so novi medijski zakoni sicer nujno potrebni, a jih je treba sprejemati s temeljito javno diskusijo in domišljenimi sistemskimi rešitvami. Avtor meni, da če bi kulturno ministrstvo vprašanja medijev zares skrbela, s predlogi ne bi hiteli brez sodelovanja novinarjev in stroke.