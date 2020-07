Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o današnjem protestu slovenskih novinarjev in medijskih delavcev, ki so izrazili nestrinjanje z vladnimi predlogi medijskih zakonov. Poročali so tudi o 19 novih okužbah s covidom-19 in dobrih rezultatih, ki jih je pokazala ponovna uvedba omejevalnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.