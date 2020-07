Objavljena bodo prosta mesta za vpis v srednje šole v tretjem roku

Ljubljana, 16. julija - Na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo danes objavili prosta mesta za vpis v srednje šole v tretjem roku. Vpis bo mogoč do 31. avgusta. Za naslednje šolsko leto 2020/2021 je bilo do sedaj na srednje šole sicer sprejetih 19.085 kandidatov.