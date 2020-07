Odstopil tunizijski premier Fakhfakh

Tunis, 15. julija - Tunizijski premier Elyes Fakhfakh je po manj kot petih mesecih na položaju danes odstopil, so sporočili iz kabineta tunizijske vlade. Dodali so, da je odstop v nacionalnem interesu in da se bo država s tem izognila nadaljnjim težavam. Odstopil je po sporu z največjo stranko v parlamentu Ennahdha, ki je danes vložila nezaupnico premierju.