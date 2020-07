Blejski svetniki potrdili veljavno traso južne obvoznice

Bled, 15. julija - Blejski občinski svetniki so na današnji izredni seji potrdili varianto poteka obvoznice, ki so jo leta 2013 že umestili v podrobni prostorski načrt. Na podlagi mnenj projektantov in soglasodajalcev so zavrnili traso, ki jo je predlagala civilna iniciativa, zavzeli pa so se za optimizacijo obstoječe variante z omilitvijo vplivov na bivalno okolje.