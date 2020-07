Nove projekcije: 157.000 mrtvih zaradi covida-19 v ZDA do 8. avgusta

Washington, 15. julija - Nova projekcija univerze Massachusetts, ki je bila opravljena za Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) iz Atlante govori o 151.000 umrlih Američanih zaradi covida-19 do 1. avgusta in 157.000 mrtvih do 8. avgusta. Doslej jih je umrlo skoraj 136.500.