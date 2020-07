Bach znova zatrdil, da je cilj Moka izvedba OI v Tokiu naslednje leto

Lozana, 15. julija - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mom) Tomas Bach je po seji izvršnega odbora (IO) znova odločno zatrdil, da z japonskimi organizatorji delajo vse, kar je možno, da bi prestavljene olimpijske igre v Tokiu pripravili v predvidenem terminu naslednje leto, med 23. julijem in 8. avgustom 2021, in to z gledalci.