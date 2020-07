Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 18. julija - Pri mariborski založbi Litera so izdali tretji roman Sarivala Sosiča Sin in sin, pri založbi Didakta pa knjigo Charlesa M. Schulza o kužku Snoopyju in njegovi druščini z naslovom Snoopy - zamaskirani heroj. Založba Učila je izdala avtobiografijo glasbenega zvezdnika Eltona Johna.