Fitnesi in plesni klubi upoštevajo priporočila, a so v finančni stiski

piše Aljoša Žvirc

Ljubljana, 17. julija - Fitnesi in Plesna zveza Slovenije (PZS) ter njeni klubi od ponovnega odprtja in začetku treningov po epidemiji novega koronavirusa upoštevajo priporočila NIJZ, a so v finančni stiski, so sporočili za STA. Bolj kot izpostavljenost kaznim namreč plesne šole in fitnese skrbi izpad dohodka in plačevanje najemnin za čas neaktivnosti med in po epidemiji.