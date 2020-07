Koritnik: Pri spremembah volilnih okrajev kriterij tudi geografska zaokroženost in zgodovinska povezanost

Ljubljana, 15. julija - Predstavniki vlade, DZ in ustavni pravniki so danes znova preigravali možnosti sprememb volilne zakonodaje. Bistveno bolj kot ukinitev volilnih okrajev je realno njihovo preoblikovanje. Pri tem pa ne bo kriterij le število prebivalcev, pač pa tudi geografska zaokroženost in zgodovinska povezanost, je po posvetu poudaril minister Boštjan Koritnik.