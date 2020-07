Ljubljanska borza danes z rastjo

Ljubljana, 15. julija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,33 odstotka in se ustavil pri 870,67 točke. Med blue chipi prve kotacije so se najbolj okrepile delnice Luke Koper, najbolj prometne pa so bile tokrat delnice KD, ki so del standardne kotacije. Vlagatelji so skupno ustvarili za 2,22 milijona evrov poslov.