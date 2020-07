Greenpeace s pritožbo zaradi ravnanja švicarskih finančnih organov

Bern, 15. julija - Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je danes vložila pritožbo proti švicarski centralni banki, organu za nadzor finančnega trga in komisiji za nadzor trga poklicnega pokojninskega zavarovanja. Očita jim, da bankam in zavarovalnicam omogočajo financiranje okolju škodljivih projektov. Pred poslopjem parlamenta v Bernu so pripravili tudi protest.