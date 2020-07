Pred državnim zborom novinarski poziv k neodvisnosti medijev

Ljubljana, 15. julija - Nekaj sto novinarjev in medijskih delavcev je danes pred stavbo državnega zbora, kjer poteka seja odbora za kulturo o predlaganih spremembah medijske zakonodaje, z nagovori, transparenti in vzkliki pozvalo k neodvisnosti in svobodi slovenskih medijev. Slišati je bilo nestrinjanje z vladnimi predlogi treh medijskih zakonov.